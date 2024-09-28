Başkan Erdoğan: Türkiye’nin önünde seçimsiz, altın değerinde 3.5 yıl var

"MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR"

1 Ekim itibarıyla yeni yasama yılımız başlayacak. Meclisin açılmasıyla birlikte iklim kanunu gündeme gelecek. Kanunla sanayimizde yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Emisyon ticaret sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sanayimizin dönüşümünü destekleyecek ve rekabet gücümüzü artıracağız. 30 milyar dolar bütçeyle desteklenen bu programla 8 öncelikli alandaki yatırım başlığında önemli imkanlar sunacağız. Birçok sektör programdan faydalanacaktır.



"MUHALEFET HAVANDA SU DÖVÜYOR"

Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel en verimli şekilde kullanma çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Seçimsiz 3,5 yıl vardır. Ekonomi, savunma, demokrasideki hedeflerimize ancak 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Bunun dışındaki her gündem sanaldır. Ülkenin enerjisini tüketmeye yönelik fuzuli hamlelerdir. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz 7/24 sizlerin hizmetindedir. İlgili bakanlıklarımız da sizlere gereken desteği vermeye hazırdır. Türk ekonomisine güvenen herkesin yanında olduğumuzu ve olacağımızı bilmenizi isterim.