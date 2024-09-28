Başkan Erdoğan: Türkiye'nin önünde seçimsiz, altın değerinde 3 buçuk yıl var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarına son noktayı koyan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin önünde seçimsiz, altın değerinde 3 buçuk yıl vardır." ifadelerini kullandı.
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