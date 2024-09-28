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Giriş Tarihi: 28.9.2024 16:49 Son Güncelleme: 28.9.2024 16:57

Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de şehit edilen, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasına taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan’dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı

İçişleri Ali Yerlikaya'nın şehit Şeyda Yılmaz'ın baba ocağına ziyarette bulundu. Şehit Yılmaz'ın ailesine taziyelerini ileten Bakan Yerlikaya, şehidimizin babası Mehmet Yılmaz ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda görüştürdü. Başkan Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

22 Eylül Pazar günü Ümraniye'de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu.

Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz'ın ailesine başsağlığı

Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik.

Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ı ve ailesini de ziyaret ettik.

Şeyda- Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı. Ama Semih'in söylediği gibi "Sevdaları vatan uğruna yarım kaldı."

Şeyda kızımız Emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız.

Şeyda'mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.

Şehidimizin makamı âli olsun.

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Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı
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