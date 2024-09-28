İçişleri Ali Yerlikaya'nın şehit Şeyda Yılmaz'ın baba ocağına ziyarette bulundu. Şehit Yılmaz'ın ailesine taziyelerini ileten Bakan Yerlikaya, şehidimizin babası Mehmet Yılmaz ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda görüştürdü. Başkan Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti.
Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
22 Eylül Pazar günü Ümraniye'de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettik.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu.
Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz'ın ailesine başsağlığı
Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik.