Başkan Erdoğan’dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı

Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ı ve ailesini de ziyaret ettik.

Şeyda- Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı. Ama Semih'in söylediği gibi "Sevdaları vatan uğruna yarım kaldı."