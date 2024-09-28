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Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı

28.09.2024 | 16:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de şehit edilen, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasına taziyelerini iletti.

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