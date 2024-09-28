Lityum Türkiye’nin stratejik hamlesi

TBMM, İsrail'in çağrı cihazları ve telsizleri patlatmasıyla gündeme gelen elektronik cihazların bataryalarına ilişkin ilginç bir araştırmaya imza attı. Yüzde 74 oranında bataryalarda kullanılan lityumu mercek altına alan TBMM, "stratejik ürün" olarak nitelendirdiği bu maddenin önemi, üretimi ve elektrikli araç batarları olmak üzere kullanım alanlarını detaylı olarak inceledi. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan araştırmada, düşük yoğunluğa sahip bir element olarak tanımlanan ve doğada farklı formlarda yer alan lityumun son yıllarda ticari açıdan öneminin gittikçe arttığı kaydedildi. Dünyada 80 milyon ton rezerv keşfi yapılan lityum araştırmasında, "Lityum, içerisinde kullanıldığı şarj edilebilir bataryalara olan talebin artmasıyla gündeme gelen ve ABD, AB ve Çin gibi ülkeler tarafından kritik/stratejik hammadde kategorisine alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.Son yıllarda lityuma talebin gittikçe arttığına dikkat çekilen araştırmada, "Özellikle elektrikli araç pazarının gittikçe büyümesiyle gelecek yıllarda önemi daha da artarak devam edecek" değerlendirmesi yapıldı. "Batarya üretimine" ayrı başlık açılan lityum araştırmasında, elektrikli araçların bünyesinde bulunan lityumun, bataryaların çevresel katkılarının yanı sıra fosil yakıtlarda dışa bağımlılığı azaltmada rol oynadığı ifade edildi. Lityumun ayrıca iyi bir kurutucu olduğu ve iklimlendirme sistemlerinde sıklıkla kullanıldığına dikkat çekilen araştırmada, nükleer alanda da aranan bir hammadde olduğu dile getirildi. Batarya talebinin karşılanabilmesi için 2030 yılına kadar lityum üretiminin üçte bir oranında artması gerekiyor. Bu da üretime 50 orta büyüklükte yeni madenin işletmeye girmesi anlamına geliyor. Lityum rezervleri en çok Çin ve Avusturalya'da bulunuyor.