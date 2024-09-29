O milletvekili CHP’den istifa etti

Kamuoyuna ilk kez SABAH'ın duyurduğu kaçakçılık skandalında yeni gelişme yaşandı. Kaçak sigaraları aracında yurda sokan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti. Edirne'de Ün"e ait çakarlı cipte yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu. Ün, olayın kendinden habersiz gerçekleştiğini iddia etti. Ancak o gece aracı kendisinin kullandığı ve yurda bizzat soktuğu anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bunun üzerine Ün'ün istifasını istediği belirtildi. CHP dün akşam da Ün'ün partiden istifa ettiğini açıkladı.