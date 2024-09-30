Halkalı-Gayrettepe arası metro ile 57 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Hattın 7 istasyondan oluştuğunu ve 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesiminin 19 Mart'ta hizmete açıldığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:Hattımızın devamındaki 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı arasındaki tüm kesimlerde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Arnavutköy- Halkalı arasındaki tüm çalışmalarımızı 2025 yılının ortalarında bitirmeyi planlıyoruz. Metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini de tamamlayarak hattımızı 2025 sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz.Şu anda vatandaşlarımıza hizmet sunan 37.5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı ve yapım çalışmaları devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hatlarının oluşturduğu bu ring hattımız sayesinde, hattımızın en uç noktalarındaki Gayrettepe ile Halkalı istasyonları arasında seyahat eden bir yolcu bir saatten kısa bir sürede, 57 dakikada yolculuğunu tamamlayabilecek.İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı bulunuyor. Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Daha fazla metro hattına ihtiyacımız var, ulaşımı büyük oranda yerin altına indirmemiz lazım. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 384 kilometreye çıkacak. Demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde metro hattı yapılması gerekiyor. Bunun şimdiden çok iyi planlanması lazım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız.