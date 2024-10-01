A Haber katliam tanklarını görüntüledi…Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar!

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgeleri top ve füzelerle vurduğunu açıkladı



Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde bulunan Ştula, Metula (Matalla) ve Avivim bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yapılan top ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Saldırıların, "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak" amacıyla yapıldığını belirten Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelerin vurulduğunu bildirdi.

Hizbullah güçlerinin Tel Aviv şehrine düzenlediği roket saldırısı kamerada

Hizbullah, Ştula yasa dışı yerleşim biriminin kapısında bekleyen İsrail askerlerinin top atışıyla "doğrudan isabetle" vurulduğunu, Metula'da hareket halindeki İsrail askerlerinin füzeyle hedef alındığını kaydetti.

Yukarı Celile bölgesindeki Avivim bölgesinin de topçu atışlarıyla vurulduğu da aktarıldı.

İsrail ordusu ise 98. Tümen kuvvetlerine bağlı komando ve paraşüt birliklerinin yanı sıra 7. Tugay zırhlı birliğinin "Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başladığını" açıkladı.

Açıklamada, Lübnan'a yönelik "kara operasyonu öncesinde yapılan hazırlıklar kapsamında tatbikat düzenlendiği" bilgisine yer verildi.

Lübnan'dan Hizbullah'ın attığı roket, Tel Aviv yakınlarında otoyola düştü

Lübnan'dan Hizbullah'ın, Tel Aviv çevresinde İsrail ordusunun siber istihbarat birimi ve Mossad'ın üssünü hedef almak için fırlattığı roketlerden biri otoyola düştü. İsrail'in başkenti Tel Aviv çevresinde saldırı alarmları geniş bir bölgede çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi.

Lübnan'dan atılan bir roket Tel Aviv yakınlarındaki otoyola düştü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir otobüs şoförünün şarapnelle orta derece, diğer bir şoförün de hafif yaralandığını açıkladı.