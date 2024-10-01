Haberler Gündem Haberleri A Haber katliam tanklarını görüntüledi…Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar!
Giriş Tarihi: 1.10.2024 12:34 Son Güncelleme: 1.10.2024 12:46

A Haber katliam tanklarını görüntüledi…Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar!

İsrail ordusu Lübnan’da kara saldırısına başladı. Hava saldırılarının ardından Lübnan’a yönelik topçu ateşine başlayan İsrail’in saldırılarında sadece pazartesi günü 95’ten fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Hizbullah da İsrail yerleşimlerine topçu atışı başlattıklarını bildirdi. A haber ekibinden İslim İstanbullu İsrail-Lübnan sınırındaki tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

A Haber katliam tanklarını görüntüledi…Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar!

İsrail 17 Eylül'den bu yana adım adım yürüttüğü Lübnan'ı işgal planında bugüne kadar 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1208 kişiyi katletti.

Ülkenin sadece belli noktalarında hayat normal bir şekilde devam ediyor. 1948 yılında "Büyük felaket" anlamına gelen Nekbe ile Filistin topraklarını işgal eden ve "vaadedilmiş topraklar" bahanesiyle 76 yıldır bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail katliam ve işgale doymuyor.

Çağrı cihazlı suikastların ardından Lübnan'a günlerdir hava saldırısı düzenleyen İsrail pazartesi günü topçu atışlarına başladı ve Lübnan'a yönelik kara saldırısının başladığını bildirdi.

KATLİAM KONVOYUNU A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

Katil İsrail güçleri, Gazze'de binlerce masum insanı katlettikten sonra gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail şimdi de Lübnan'a kara harekatı başlattı. A Haber ekibi, Lübnan-İsrail sınırında İsrail'in katliam tanklarını görüntüledi. Yaşanan tehlikeli hareketliliğin ardından İsrail tankları Lübnan'a doğru harekete geçti.

Lübnan'da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER

A Haber muhabiri İslim İstanbullu bölgeden şunları aktardı:

"Hazırlığın olduğunu günlerdir söylüyoruz. Şu anda İsrail ordusuna ait askeri araçların yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz."

CANLI YAYININDA PEŞ PEŞE TANK ATIŞI SESLERİ DUYULDU

Canlı yayında gelişmeleri aktaran İstanbullu sözlerine şöyle devam etti

Tankın atış seslerini duyabiliyoruz. Bir tank atışı daha gerçekleştirildi. Çok yakın geliyor ses. Sayamadığım kadar tank atışına tanıklık ettik.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgeleri top ve füzelerle vurduğunu açıkladı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde bulunan Ştula, Metula (Matalla) ve Avivim bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yapılan top ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Saldırıların, "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak" amacıyla yapıldığını belirten Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelerin vurulduğunu bildirdi.

Hizbullah güçlerinin Tel Aviv şehrine düzenlediği roket saldırısı kamerada

Hizbullah, Ştula yasa dışı yerleşim biriminin kapısında bekleyen İsrail askerlerinin top atışıyla "doğrudan isabetle" vurulduğunu, Metula'da hareket halindeki İsrail askerlerinin füzeyle hedef alındığını kaydetti.

Yukarı Celile bölgesindeki Avivim bölgesinin de topçu atışlarıyla vurulduğu da aktarıldı.

İsrail ordusu ise 98. Tümen kuvvetlerine bağlı komando ve paraşüt birliklerinin yanı sıra 7. Tugay zırhlı birliğinin "Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başladığını" açıkladı.

Açıklamada, Lübnan'a yönelik "kara operasyonu öncesinde yapılan hazırlıklar kapsamında tatbikat düzenlendiği" bilgisine yer verildi.

Lübnan'dan Hizbullah'ın attığı roket, Tel Aviv yakınlarında otoyola düştü

Lübnan'dan Hizbullah'ın, Tel Aviv çevresinde İsrail ordusunun siber istihbarat birimi ve Mossad'ın üssünü hedef almak için fırlattığı roketlerden biri otoyola düştü. İsrail'in başkenti Tel Aviv çevresinde saldırı alarmları geniş bir bölgede çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi.

Lübnan'dan atılan bir roket Tel Aviv yakınlarındaki otoyola düştü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir otobüs şoförünün şarapnelle orta derece, diğer bir şoförün de hafif yaralandığını açıkladı.

Hizbullah'tan envanterinden yeni bir roket açıkladı

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki İsrail ordusunun siber istihbarat birimi, "8200 Birimi" ve Mossad'ın kullandığı "Glilot" adlı üssü hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık, Lübnan toprağını ve halkını korumak için bu üssün "Fadi-4" isimli envanterinde yeni açıkladığı roketle hedef aldığını ilan etti.

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A Haber katliam tanklarını görüntüledi…Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar!
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