Hizbullah güçlerinin Tel Aviv şehrine düzenlediği roket saldırısı kamerada
israil güçlerinin Lübnan'a da saldırısının ardından Hizbullah güçlerinin Tel Aviv şehrine attığı roketler ve meydana gelen hasar kamerada...
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