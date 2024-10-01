Video Dünya Hizbullah güçlerinin Tel Aviv şehrine düzenlediği roket saldırısı kamerada
Hizbullah güçlerinin Tel Aviv şehrine düzenlediği roket saldırısı kamerada

Hizbullah güçlerinin Tel Aviv şehrine düzenlediği roket saldırısı kamerada

01.10.2024 | 11:32

israil güçlerinin Lübnan'a da saldırısının ardından Hizbullah güçlerinin Tel Aviv şehrine attığı roketler ve meydana gelen hasar kamerada...

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