Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ortak basın toplantısı düzenliyor

İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki soykırım ve Türkiye AB ilişkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin konular ele alındı. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığı da gündemimizde yer aldı. İsrail'in hakka hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavır almak tüm devletlerin görevidir.

Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin devletinin tanınması daha büyük bir anlam ifade ediyor."