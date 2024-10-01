Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ortak basın toplantısı düzenliyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz de ele aldık. Daimi ortak mekanizma, terörle mücadele iş birliğimizin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentilerimizi de aktarıyoruz. Geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini geleceğe yönelik bir adım olarak addediyoruz.
İkili ilişkilerimizin sağlanm temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğini temenni ediyorum. Finlandiya ile bağlarımıza NATO müttefikliği de eklendi.
İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki soykırım ve Türkiye AB ilişkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin konular ele alındı. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığı da gündemimizde yer aldı. İsrail'in hakka hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavır almak tüm devletlerin görevidir.
Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin devletinin tanınması daha büyük bir anlam ifade ediyor."