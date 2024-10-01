Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor." dedi.
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