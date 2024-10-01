Mansur Yavaş’ın derdi okul değil algı: “Okulları temizliyoruz” şovunu AK Parti belgelerle çürüttü!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Türkiye'deki her belediye tarafından okullara gönderilen temizlik malzemesi yardımını kendi reklam faaliyeti haline getirmesi ve Milli Eğitim Bakanlığını aciz gösterme çabalarının ardından gerçek ortaya çıkmıştı.
"SAMİMİYETTEN UZAK SİYASİ BİR ŞOV''
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada Yavaş başta olmak üzere CHP'li belediyelerce yapılanın bir manipülasyon olduğunu belirtildi. Açıklamada, ''Herhangi bir protokol olmaksızın ve gerekli tedbirler alınmaksızın atılacak adımlar kamu hukuku açısından da yanlıştır. 2.217 okulun bulunduğu bir ilde 13 okulda sadece bir gün temizlik yapıp "ildeki bütün okulların temizliği her gün yapılıyor" görüntüsü vermenin asgari ahlaki ilkeler açısından sorunlu olduğu açıktır. Bu tarzda hareket eden bazı belediyelerce, Türkiye genelinde "okullarda temizlik sorunu varmış gibi" gösterilerek ihtiyaç veya talep olmadığı hâlde ve usullere aykırı bir biçimde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Öyle ki öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarıyla 20 milyonu aşkın bir camianın adresi olan eğitim kurumlarımızın bazılarındaki -asla arzu etmediğimiz- münferit olumsuz görüntüleri kullanmak suretiyle tüm okullarımızı ve yönetimlerini zan altında bırakan bu tutum, kamuoyunca "samimiyetten uzak siyasi bir şov ve hizmet götüremedikleri topluma karşı bir manipülasyon" olarak değerlendirilmektedir.'' İfadelerine yer verildi.
''OKULLARDAN GELEN TALEPLERİ GERİ ÇEVİRDİLER ŞİMDİ ŞOV YAPIYORLAR''
Ayrıca Yavaş'ın daha önce okullardan gelen çim biçme ve bankların tamiratı gibi talepleri çeşitli nedenlerle reddettiği öğrenildi. AK Parti ABB Meclis Üyesi Fatih Ünal yaptığı açıklamada CHP'li Yavaş yönetimini samimi ve tutarlı olmaya davet etti. Ünal Ayrıca,
Şu son 3-5 günlük süreçte okullarda yeni açılmasının da verdiği bir iletişimsizlikle, temizlikten kaynaklı bir iki aksaklık olduğunda hemen biz buradayız, biz varız, biz yaparız, ne gerek var falan filan diyerek şov yapmaya çalıştılar. Halbuki kendi asli vazifelerini yapmıyorlar. Bunu yapmadıkları gibi okullardan gelen bir sürü geri çevirdikleri talepler var, bunların belgelerini ortaya koyduk. Yani bunlar maalesef görürken ve somut şeyler şimdiye kadar yani dişe dokunur halkın yararına somut belediyecilik anlamında okullara yardım anlamında ciddi bir çalışma yapılmazken şu son zamanlarda şov amaçlı istismar amaçlı birkaç propagandanın yapıldığını görüyoruz. Ve bunlar Sayın Mansur Yavaş'a küçük siyasi malzeme olabilir ama ülkenin hayrına veya belediyeli çalışmaların hayrına bir çalışma değildir.
''HÜKÜMETİMİZİN EĞİTİM NOKTASINDA YAPTIĞI İCRAATLAR ORTADADIR''
Hükümetimizin eğitim noktasında yaptığı icraatlar ortadadır. Bedava kitaplarını çocuklarımıza veriyor. Okullardaki fizik şartları iyileştiriyor. Bir sürü sıkıntıyı gideriyor. 70-80 kişilik sınıflardan şimdi okullarımızda 25-30 kişilik sınıflarda gayet modern şekilde eğitim veriliyor. Temizlikten kaynaklı anlık bir yer pislenmiştir. Onu da temizlersiniz. Onunla ilgili de sıkıntıyı zaten bakanlık gidermiş vaziyette. Ama bunlar üzerinden tepinmek, bunlar üzerinden siyasi şov malzemesi yapmak bir belediye başkanına yakışmayan hareketler .Sizin bütçenizi sağlayan zaten devlet.
''OKULLARIN EĞİTİM KALİTESİNİ ARTTIRMAK ADINA AK PARTİ'Lİ BELEDİYELERİMİZ BİR SÜRÜ İŞ YAPTI. AMA BUNDAN BİR SİYASİ RANT BEKLEMEDİLER''
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bu anlamda samimi olmaya davet ediyorum. Daha önceki zamanlarda AK Partili belediyeler pekala çok iyi şekilde yapıyordu. Ve bunu bir reklam haline de getirmiyordu. Keçiören'de AK Parti'li belediyeler Mustafa Bey zamanında da Turgut Bey zamanında da okulların hem spor salonları, hem kütüphanelerini, hem konferans salonlarını, hem de diğer onarımlarını yapıyordu. Şimdiye kadar çok ciddi işler de yapıldı. Laboratuvar sistemlerini yenilediler. Okulların eğitim kalitesini arttırmak adına bir sürü iş yaptı belediyelerimiz. Ama bundan bir siyasi rant beklemediler.
''ŞEHİR ORGANİZMA OLARAK BÜYÜYOR AMA BELEDİYE OLARAK KÜÇÜLÜYORUZ''
Ankara Büyükşehir Belediyesi yapması gereken asli vazifeleri şu an maalesef yapmıyor. Ne bir metre metro hattı, ne yollarla ilgili yeni yol hatları, ne otobüsler, toplu ulaşım. Ankara'da çok ciddi sıkıntılar var. Metro istasyonları berbat halde. Metro temizlenmiyor. Metro hattı yok .58 kilometre metro sözü yalan oldu. Ağaçlar kuruyor. Ciddi bir çevre düzenlemesi sorunu var. Mevcut parklar sıkıntıya girdi. Yollar problemli. Toplu ulaşım iflas halinde. Metro hattı yapılmadığından kaynaklı zaten sıkıntılar çoğaldı. Yani şehir organizma olarak büyüyor ama belediye olarak küçülüyoruz CHP'li belediyeler maalesef sınıfta kalmıştır. Bununla ilgili sıkıntıların bir an önce giderilmesi lazım. CHP'li belediyeleri iş yapmaya, şehirleriyle ilgilenmeye, mazgalları temizlemeye, yolları ve ulaşımı tekrar düzenlemeye davet ediyoruz.'' Şeklinde konuştu.