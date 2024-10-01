Mansur Yavaş’ın derdi okul değil algı: “Okulları temizliyoruz” şovunu AK Parti belgelerle çürüttü!

''OKULLARDAN GELEN TALEPLERİ GERİ ÇEVİRDİLER ŞİMDİ ŞOV YAPIYORLAR''

Ayrıca Yavaş'ın daha önce okullardan gelen çim biçme ve bankların tamiratı gibi talepleri çeşitli nedenlerle reddettiği öğrenildi. AK Parti ABB Meclis Üyesi Fatih Ünal yaptığı açıklamada CHP'li Yavaş yönetimini samimi ve tutarlı olmaya davet etti. Ünal Ayrıca,

Şu son 3-5 günlük süreçte okullarda yeni açılmasının da verdiği bir iletişimsizlikle, temizlikten kaynaklı bir iki aksaklık olduğunda hemen biz buradayız, biz varız, biz yaparız, ne gerek var falan filan diyerek şov yapmaya çalıştılar. Halbuki kendi asli vazifelerini yapmıyorlar. Bunu yapmadıkları gibi okullardan gelen bir sürü geri çevirdikleri talepler var, bunların belgelerini ortaya koyduk. Yani bunlar maalesef görürken ve somut şeyler şimdiye kadar yani dişe dokunur halkın yararına somut belediyecilik anlamında okullara yardım anlamında ciddi bir çalışma yapılmazken şu son zamanlarda şov amaçlı istismar amaçlı birkaç propagandanın yapıldığını görüyoruz. Ve bunlar Sayın Mansur Yavaş'a küçük siyasi malzeme olabilir ama ülkenin hayrına veya belediyeli çalışmaların hayrına bir çalışma değildir.