TBMM bugün açılıyor: İşte yeni yasama yılındaki önemli başlıklar

Genel Kurul salonunda yasama faaliyetlerinin daha etkin sürdürülmesi için elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin işlerlik testleri yapıldı. Başkanlık divanı bölümüne tıbbi müdahaleleri hızlandırmak için acil durum butonu yerleştirildi. Meclis'te kavga sonucu yaralanma veya herhangi bir milletvekilinin rahatsızlanması halinde birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili acil durum butonuna basacak ve doktorlar bir dakika içinde Genel Kurul Salonu'nda olacak. Ayrıca TBMM Şeref holünde hizmet veren 112 Acil doktor ve sağlık görevlilerinin sayısı artırıldı.
Meclis kapanmadan önce Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde yaptığı konuşması sırasında kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bakım onarım çalışmaları kapsamında, TBMM ana binanın zeminde yer alan mermerler ile Şeref Merdivenleri onarılarak bu alanlarda cilalama işlemleri yapıldı. Tören Salonu'ndaki avizelerin yanı sıra ana binanın cephe aydınlatmaları ile çevre aydınlatma lambaları, tasarruflu led lambalarla değiştirildi.
TBMM'deki tüm ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin periyodik bakımları yapılırken, engelli asansörleri başta olmak üzere TBMM'deki tüm asansörlerin de bakımı tamamlandı.
Ana binada bulunan parti gruplarına ait makam odaları, kulisler ile grup toplantı salonlarının koltuklarının detaylı temizliği yapılırken, TBMM Ana Bina ve Halkla İlişkiler Binası'nda yüksek yerdeki camlar, dağcılık sertifikalı profesyonel ekipler tarafından temizlendi. Öte yandan TBMM'de kreş, gündüz bakımevi ve anaokulunun genel temizliği de yapıldı.
Tasarruf tedbirleri nedeniyle kapsamlı inşaat projeleri askıya alındı.
İLK GÜNDEM ÖĞRETMENLER
TBMM yeni yasama yılına hızlı ve yoğun gündemle başlayacak. İlk gündem maddesi ise yarım kalan öğretmenlik yasa teklifi olacak.
AK Parti, yargı paketi, ruhsatsız silahlar, Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı yasa teklifleri ile yapay zeka araştırma komisyonu kurulması önerilerini gündeme getirmeye hazırlanıyor.
BÜTÇE MARATONU
2025 Yılı Bütçe Teklifi 17 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Böylece bütçe maratonu başlayacak. Bütçe önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek.
EKONOMİ PAKETİ BEKLEMEDE
AK Parti TBMM'nin açılması ile birlikte yeni bir ekonomi paketini gündeme getirmeyi planlıyordu. Ancak bu bir süre beklemeye alındı. AK Parti kurmayları, "Meclis tatile girmeden önce bir vergi ve ekonomi paketi çıkardık. Bunun sonuçlarını, yansımalarını görelim. Ona göre yeni adımlar atacağız" dediler.