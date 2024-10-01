TBMM bugün açılıyor: İşte yeni yasama yılındaki önemli başlıklar

BÜTÇE MARATONU



2025 Yılı Bütçe Teklifi 17 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Böylece bütçe maratonu başlayacak. Bütçe önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek.

EKONOMİ PAKETİ BEKLEMEDE



AK Parti TBMM'nin açılması ile birlikte yeni bir ekonomi paketini gündeme getirmeyi planlıyordu. Ancak bu bir süre beklemeye alındı. AK Parti kurmayları, "Meclis tatile girmeden önce bir vergi ve ekonomi paketi çıkardık. Bunun sonuçlarını, yansımalarını görelim. Ona göre yeni adımlar atacağız" dediler.