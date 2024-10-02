A Haber füze izlerini böyle görüntüledi! İran Mossad karargahını hedef aldı

İsrail'in, Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı komutan Abbas Nilfuruşan suikastlarına İran'dan güçlü misilleme geldi. Talimatı İran'ın dini lideri Hamaney verdi. Operasyonun adı "Gerçek Vaat 2" oldu.
İRAN: İSRAİL'E SALDIRIYI MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ UYARINCA DÜZENLEDİK
İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaştı.
Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.
Mektupta, söz konusu ihlallerin arasında İran'ın resmi misafiri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, Lübnan'da büyükelçisinin yaralanması, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey İranlı askeri danışmana yönelik suikastlar bulunduğu kaydedildi.
Saldırıların masum sivilleri hedef alan "siyonist rejimin" aksine etik prensipler ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sadece askeri ve güvenlik tesislerini hedef aldığı ifade edilen mektupta, BMGK'nin temel görevini yerine getirmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.
Mektupta, BMGK'nin hareketsiz kalmasının İsrail'in tüm kırmızı çizgileri ihlal etmesine imkan tanıdığı kaydedilerek, bunun İran'a uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkını muhafaza etmekten başka seçenek bırakmadığı savunuldu.
"İRAN HIZLI, KARARLI VE ÇOK DAHA GÜÇLÜ CEVAP VERİR"
İran'ın "terörist İsrail rejimini" yeni bir saldırganlığa karşı şiddetle uyardığı vurgulanan mektupta, İran'ın çıkarları, toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruma hakkı bulunduğu bildirildi.
Mektupta, İsrail'in yeni bir saldırısı karşısında hiçbir çekince olmadan "İran'ın karşılığının hızlı, kararlı ve daha önceden çok daha güçlü" olacağı uyarısına yer verildi.
BMGK'nin kararlı ve acil bir şekilde İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'de işlediği savaş suçlarını durdurması çağrısı yapılan mektupta, ancak bu şekilde kapsamlı bölgesel savaşın engelleneceğine işaret edildi.
NETANYAHU: "İRAN BÜYÜK BİR HATA YAPTI"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek" dedi.
Netanyahu, İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu savunarak misilleme sözü verdi.
İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze saldırısına ilişkin olarak sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yayınlayan Netanyahu, "İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. İran rejimi, kendimizi savunma ve düşmanlarımıza misilleme yapma konusundaki kararlılığımızı anlamıyor" dedi.
İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu ve İsrail'in hava savunma sistemi sayesinde püskürtüldüğünü ileri süren Netanyahu, savunma çabalarına verdiği destekten ötürü ABD'ye teşekkür etti.
Netanyahu, "Belirlediğimiz kural şudur: Kim bize saldırırsa, biz de ona saldırırız. Bu, şer ekseniyle mücadele ettiğimiz her yer için geçerlidir" dedi.
Netanyahu, "İsrail ilerliyor ve şer ekseni geri çekiliyor. Bu eğilimin devam etmesi ve savaştaki tüm hedeflerimize ulaşmak için gereken her şeyi yapacağız. Önceliğimiz tüm rehinelerin geri dönüşü ve var oluşumuzun ve geleceğimizin garanti altına alınmasıdır" dedi.
Bugün Yafa'da gerçekleşen silahlı saldırının da arkasında İran'ın olduğunu savunan Netanyahu, "Dünyanın aydınlık güçleri birleşmeli ve bölgemizde terör ve kötülüğün kaynağı olan karanlık Ayetullah rejimine karşı birlikte hareket etmelidir. İsrail'in yanında olmalılar" şeklinde konuştu.
A HABER FÜZE İZLERİNİ BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ! İRAN MOSSAD KARARGAHINI HEDEF ALDI
İran'dan İsrail'e yönelik atılan bazı füzeler, Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya kentine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgede büyük bir çukur oluştuğu gözlendi
İran'ın İsrail güçlerinin katliamlarına misilleme olarak Tel Aviv şehrine fırlattığı füzelerin verdiği hasarı A Haber Muhabiri İslim İstanbullu yerinde görüntüledi...
Tel Aviv'de İran füzelerinin düştüğü noktadan canlı yayın!