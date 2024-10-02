A Haber füze izlerini böyle görüntüledi! İran Mossad karargahını hedef aldı

"İRAN HIZLI, KARARLI VE ÇOK DAHA GÜÇLÜ CEVAP VERİR"

İran'ın "terörist İsrail rejimini" yeni bir saldırganlığa karşı şiddetle uyardığı vurgulanan mektupta, İran'ın çıkarları, toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruma hakkı bulunduğu bildirildi.

Mektupta, İsrail'in yeni bir saldırısı karşısında hiçbir çekince olmadan "İran'ın karşılığının hızlı, kararlı ve daha önceden çok daha güçlü" olacağı uyarısına yer verildi.

BMGK'nin kararlı ve acil bir şekilde İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'de işlediği savaş suçlarını durdurması çağrısı yapılan mektupta, ancak bu şekilde kapsamlı bölgesel savaşın engelleneceğine işaret edildi.