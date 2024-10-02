Video Dünya Tel Aviv'de İran füzelerinin düştüğü noktadan canlı yayın!
Tel Aviv'de İran füzelerinin düştüğü noktadan canlı yayın!

Tel Aviv'de İran füzelerinin düştüğü noktadan canlı yayın!

02.10.2024 | 10:47

İran'ın İsrail güçlerinin katliamlarına misilleme olarak Tel Aviv şehrine fırlattığı füzelerin verdiği hasarı A Haber Muhabiri İslim İstanbullu yerinde görüntüledi...

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