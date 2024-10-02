Tel Aviv'de İran füzelerinin düştüğü noktadan canlı yayın!
İran'ın İsrail güçlerinin katliamlarına misilleme olarak Tel Aviv şehrine fırlattığı füzelerin verdiği hasarı A Haber Muhabiri İslim İstanbullu yerinde görüntüledi...
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