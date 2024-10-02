Son dakika... MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: Firari FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay yakalandı!

SON DAKİKA... FETÖ'nün yargıdaki kumpas mimarlarından olan ve 8 yıldır aranan hakim Mustafa Karatay, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı çalışmaların ardından Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

FETÖ'nün yargıdaki kilit operasyon elemanlarından biri olan hakim Mustafa Karatay, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edildikten sonra hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılmıştı. 8 yıldır saklanan firari Karatay'ın örgüt ile bağlantısını saklandığı evden yürüttüğü belirlendi.

KIYAFETLERİN ARASINA SAKLANMIŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün önemli isimlerinden olan Karatay'ın saklandığı eve yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun süreli takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan ihraç hâkim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi. MİT ve Ankara Emniyeti'nin ortak operasyonu ile firari Karatay, Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış halde bulundu.

ÖRGÜT İLE İLETİŞİMİ KESMEMİŞ

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıldır aranan ihraç hakim Karatay'ın evinde yapılan aramada örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Firari hâkimin Signal uygulaması üzerinden halen örgüt ile iletişim kurduğu belirlendi.