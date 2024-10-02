Cemil Tugay’a bürokrat dayanmıyor

31 Mart Yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay göreve gelir gelmez belediye bürokrasisinden köklü değişikliklere gitti. Tunç Soyer döneminde görev yapan çok sayıda daire başkanını görevden alan Tugay aradan geçen 6 aylık süreçte Genel Sekreter ve yardımcıları ile belediyeye bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerinde de değişikliğe gitti. Tugay son olarak Tunç Soyer döneminde genel sekreterlik görevini üstlenen Barış Karcı'yı görevden alıp yerine yerel seçimlerde CHP'nin seçim koordinasyon merkezinde yöneticilik yapan Ramazan Tezcan'ı genel sekreterlik görevine getirdi. Tugay Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazı yazarak Tezcan'ın asaletini talep etti.

İSTİFASINI İSTEDİ

Tam kadro operasyonu bitti denirken Tugay çok konuşulacak bir görevden almaya daha imza attı. Tugay mayıs ayı başında İzmir kent içi ulaşımın can damarını oluşturan ESHOT Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atadığı Turgay Bozoğlu'nun istifasını istedi.

4 AY GÖREVDE KALABİLDİ

Tugay'ın 4 ay önce göreve getirdiği Bozoğlu'nun istifasını istemesi belediye bürokrasisinde büyük şaşkınlık yarattı. Yaşanan şok gelişme sonrası Turgay Bozoğlu'nun yıllık izne ayrıldığı öğrenildi. İstifa talebine gerekçe olarak da kurumsal sorunlardan kaynaklanan anlaşmazlıklar gösterildi. Bozoğlu'nun senelik izinden dönüşte Başkan Tugay'a istifasını vereceği öne sürüldü.

SON OLARAK KONAK'A TALİP OLMUŞTU

2011 ve 2015 seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen, bir dönem de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yapan Bozoğlu, son olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde Konak Belediye Başkan aday adayı olmuştu. Bozoğlu, geçmişte belediye üst kademelerinde de görev yapmıştı.