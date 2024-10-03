AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"SOYKIRIM DURDURULMAZSA BÖLGESEL SAVAŞ OLABİLİR"



Bugün Gazze'de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir.

"ASIL PROBLEM İSRAİL'İ DESTEKLEYENLER"



İsrail'in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail Diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler.

Binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesi eylemi durdurulacak görmemektedir. Gerek siber sistemlerin, teknolojinin kullanılışı Netanyahu tarafından insanlık dışı kullanılmaktadır.

Bir özgüven devrimi yaşanmaktadır. Bütün bölgedeki gelişmeler karşısında TEKNOFEST'te bir şey söylenmektedir. İnsanlık için teknolojinin geliştirilmesi burada dünyaya ilan edilmektedir. Birileri insanlığı yok etmek için kullanırken, TEKNOFEST'te sağlıktan milli savunmaya, insani değerleri yücelten bakışı vardır. Bir özgüven devrimi var.

Türkiye tarafını insani değerleri korumak yönünde almıştır. Buradaki irade insanlığın cehenneme sürüklenmesine karşı duruştur. Burada katılan arkadaşları tebrik ediyorum.