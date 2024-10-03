AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TEKNOFEST Adana'da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına ve destekçilerine tepki gösteren Çelik, "Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir." dedi.
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