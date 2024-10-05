Adliyenin 4. katından atladı

Gümüşhane'de cinsel saldırı ve hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan ve Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edilen 26 yaşındaki şüpheli Muhammet Özgeriş, mahkemece verilen tutuklanma kararının ardından cezaevine sevk olacağı sırada adliye binasının 4. katındaki yangın merdiveninden atlayarak hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammet Özgeriş'in hayatını kaybettiği belirtildi. Özgeriş'in cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.