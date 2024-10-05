Tokalaşma görüntüleri çok konuşulmuştu! Bahçeli’den DEM Parti açıklaması

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

TBMM'DE 8 EKİM'DE İSRAİL OTURUMU

Meclis'in İsrail terörüne karşı 8 Ekim'de toplanmasıyla ilgili konuşan MHP lideri Bahçeli, "Toplantının sonuçları hayırlı olacak. Vahşice saldırıların TBMM'de Türkiye'nin değerli milletvekillerine ilgili sorumlu bakanlıklara vermesi kanaatimce hayırlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Dava yargı unsurlarıyla devam etmiştir. Birinci aşaması sonuçlanmıştır. Yargının kararına saygı duyarız. MHP'nin sorgulanması, kötülenmesi için gayret gösteren bakış açılarını da kınadığımı ifade etmek isterim.

Bütün bunlara rağmen yargı süreci devam edecektir. Bazıları vardır ki ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Bunlar da burada bulunarak dün tartıştıkları siyasi akımlarla yan yana oturarak sorgulanmasına seyirci kalmaları üzücü bir davranıştır.

MECLİS'TE NORMALLEŞME GÖRÜNTÜLERİ



Bahçeli, 1 Ekim'de Meclis'in açılış resepsiyonundaki normalleşme görüntülerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına desteklerini gösterdiklerini sözlerine ekleyen Bahçeli, "Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir." dedi.

Bu durumun insani görev olduğunu da sözlerine ekleyen Bahçeli, "Başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur." diye konuştu.