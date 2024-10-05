MHP Lideri, Bahçeli'den DEM Parti açıklaması... Tokalaşma görüntüleri çok konuşulmuştu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde konuştu. TBMM'deki DEM Parti'li vekillerle tokalaşma görüntüleri hakkında konuşan Devlet Bahçeli, "Tokalaşmam bizim Türkiye partisi olmamızdan kaynaklanıyor" dedi.
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