Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Vergisini vermeyen rahat dolaşmamalı

KDK Başkanı Malkoç, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltılı basın toplantısı düzenleyerek, KDK'nın faaliyetleri ve Gazze soykırımının birinci yıldönümünde insan hakları adına yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Malkoç, Gazze'yle ilgili "Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına" konulu rapor hazırladıklarını ve dünyadaki bütün uluslararası insan hakları kurumlarına dağıttıklarını söyledi.



RUSYA'DA ESİRLERLE GÖRÜŞME



Malkoç, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili de adımlar attıklarını, mart ayında Ukrayna'ya giderek Rusya'da esir olan Ukraynalıların aileleriyle görüştüklerini, Rusya'nın elinde bulunan Ukraynalı esirleri de ziyaret ederek onlarla ilgili rapor hazırlayacaklarını söyledi. Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un devreye girmesiyle gerçekleşecek bu ziyaretin bugün başlayacağını söyledi.



KADINA ŞİDDET MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

İstanbul'da başı kesilen kadınlar başta olmak üzere kadınlara yönelik şiddet konusunda Malkoç şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de şiddet her alanda bulunuyor, bundan en fazla etkilenenler de çocuklar ve kadınlar. İçişleri Bakanlığıyla, Adalet Bakanlığıyla temas halindeyiz. Bu konu Türkiye'nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi. İlgili kurumların, Milli Güvenlik Kurulunun bu şiddet konusunu özel olarak incelemesi gerektiğini şifahi olarak ilgili kurumlara ilettik. Şiddet konusu, özellikle kadına, çocuğa, kırılgan gruplara yönelik şiddet konusu mutlaka bir milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı ve mutlaka devletin bütün kurumları seferberlik halinde eylem planı hazırlamalı. Sadece Aile Bakanlığının veya kadınla ilgili kuruluşların tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun değil."





KUMAR VE UYUŞTURUCU DA

Kumar ve uyuşturucu konusunun da kritik öneme sahip olduğunu belirten Malkoç, "Aynı şekilde uyuşturucuyla mücadele, kumar da milli güvenlik sorunu olarak Milli Güvenlik Kurulunda değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.



ÇOK ŞÜKÜR Kİ YÜZDE 25 KALKTI

Kira konusundaki şikayetlerin anımsatılması üzerine Malkoç yüzde 25 sınırlamasının kaldırılmasına vurgu yaparak "1 Temmuz öncesinde bize yapılan başvurular var. Biz bunun hukuka insan haklarına uygun olup olmadığı konusunu inceledik ilgili bakanlıklara da önerdik. Ama şunu memnuniyetle belirteyim ki bir ekonomik sosyal tedbir olarak düşünülmüştü. Çok şükür ki bu uygulama kalktı" dedi.





HUKUKA UYMAMA ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Türkiye'de iki refleks geliştiğine dikkat çeken Malkoç, "Türkiye'de iki şey oluyor. Bir düzenleme olduğunda bir istismar eden oluyor veya hiç ilgilenmeyen oluyor. Şimdi Türkiye'de maalesef şiddet sarmalı ile beraber bir hukuka uymama konusu alışkanlık haline geldi" dedi. İçişleri Bakanlığının trafik denetimi ile Maliye Bakanlığının vergi denetiminden memnuniyet duyduklarını dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:





VERGİSİNİ VERMEYEN RAHAT DOLAŞMAMALI

"Vergisini doğru dürüst vermeyenler bugüne kadar rahat dolaşıyorlar ama dolaşmamaları lazım. Vergi toplumun hakkıdır. 85 milyonun hakkıdır. Bunu hiç kimse değişik bahanelere sığınarak, gasp edemez. Bu 2-3 aydan beri olumlu bir uygulama. Bu uygulamaların hukuka uygun olup olmadığını denetleyen kurumlardan biri de biziz. Ama denetimin olmadığı kuralların uygulanmadığı toplumda hak ve özgürlükler gereği kadar uygulanamaz, bunlardan istifade edilemez. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz kararların ötesinde idarenin uygulamadaki anlayışını değiştirmeye çalışıyoruz. Bu sadece kararlarla değil Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede bakan arkadaşlarımızla bir araya gelerek yaptığımız görüşmelerde dile getiriyoruz."



236 BİN 532 BAŞVURU

KDK'ya 236 bin 532 yazılı başvuru yapıldığını belirten Malkoç, 78 bin 123 tavsiye kararı, 19 bin 199 da dosta çözüm kararı verdiklerini söyledi. 1 milyon 312 bin 500 vatandaşla yüz yüze, mail ve telefon ile görüşüp dertlerini dinlediklerini belirten Malkoç, KDK'nın kararlarına uyma oranının yüzde 80'e çıktığını kaydetti.