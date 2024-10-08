Narin’in küçük kuzenlerinde psikolojik olumsuzluk gözlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Psikososyal Destek (PSD) ekibi, Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından Tavşantepe Mahallesi'ne giderek mahalledeki çocuklara psikososyal destek çalışmaları yürüttü. Ekip, ilk olarak Narin'in kuzenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni ile yapılan görüşmelerin ardından ilk bulgularda çocukların psikolojik durumlarına yönelik dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Ekip, Narin'in kuzenlerinden bazılarının yaşanan olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığını belirledi. Küçük kuzenlerde korku ve kaygı durumunun hâkim olduğunu tespit eden uzmanlar, bu çocukların düzenli takiplerinin yapılması için danışmanlık tedbiri ile desteklenmelerinin önemine vurgu yaptı.Acısı ve hikâyesi Türkiye'nin de sınırlarını aşan Narin Güran'ın minik bedeni toprağa verildiği günden buyana mezarı hiç boş bırakılmadı. Narin'in Tavşantepe Köyü mezarlığındaki kabri Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenlerin akınına uğramaya devam ediyor. Binlerce kişinin ziyaret ettiği mezara gelen çocuklar ise, Narin'e çeşitli notlar ile oyuncaklar bırakmayı ihmal etmiyor. Bu arada, Narin Güran ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık tarafından el konulan kamera görüntülerinin TÜBİTAK'ta incelemesi de sürüyor.