Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz milletvekillerim, değerli yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni yasama döneminin bu ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Grup toplantımıza ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

TBMM'ye siyasi partilere, bütün milletvekili arkadaşlarımıza yeni yasama yılında tekrar başarılar temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında, büyük bir sel felaketiyle sarsılan Boısna Hersek halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaket haberini alır almaz AFAD, Kızılay ve TİKA'yı hemen harekete geçirdik. Maddi zarara uğrayan kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz.

Ulaştırma bakanımız, durumu yerinde incelemek üzere bölgeye hareket etti. Bosnalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Merhum Aliya'nın bizlere bıraktığı emanete sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Rahmetli Erbakan hocamızın yol arkadaşı Recai Kutan ağabeyi de burada rahmetle yad ediyorum. Her zaman hayırla anılacaktır. Bizde kendisini her zaman şükranla yad edeceğiz.

"SIRTINI DAĞA YASLAYANLARA YER YOK"

Dün 6-8 Ekim olaylarının 10. yıl dönümüydü. Kobani bahanesiyle kışkırtılan bu menfur olaylarda 2 emniyet görevlimiz şehit oldu. 35 kişi hayatını kaybetti. 761 insanımızda yaralandı. Olaylar sonucunda çok sayıda ev, iş yeri, okul, kütüphane ve kültür merkezi zarar gördü. İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan canilikleri unutamayız. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar mahkemelerde hesbaını vermiş, cezaya çarptırılmıştır.

O dönem emperyalistlerin bölgesel planlarına alet olanlar bu olaylarla yüzleşme cesaretlerini hala gösteremedi. 6-8 Ekim olaylarına oy uğruna şaşı bakan dönemin CHP yönetimi henüz nedamet göstermedi.

Şiddete ve teröre asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Bir elinde silah olarak siyaset yapılmaz. Sırtına dağa yaslayan terör siyasetinde Türkiye Yüzyılı'nda yer yoktur.

Sayın Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor, 85 milyonun kardeşliği açısından değerli buluyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan meclisteki tüm siyasi partilerin de bu yaklaşımla hareket etmesidir.

"NİHAİ HEDEFİN NERESİ OLDUĞUNU ÇOK NET GÖREBİLİYORUZ"

7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların birinci yıl dönümünü geride bıraktık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki katliamlarda 50 bin kişi hayatını kaybetti. Gün geçtikçe katliamın maddi ve manevi faturası kabarıyor. Savaşın diğer ülkelere yayılma tehlikesi büyüyor. Bölgesel çatışma riski hiç olmadığı kadar yükseldi. Hemen her gün yeni bri eşiğin aşıldığı bu gerilimi çok yakından takip ediyor, tüm tedbirleri alıyoruz. Ülkemizi şimdiye kadar bölgesel gerilimlerden uzak tuttuk. Aynı tutumumuzu bugün de muhafaza ediyoruz. Netanyahu ve cinayet şebekesi ham hayaller görmekte ve çok tehlikeli maceralara atılmaktadır. Nihai hedefin neresi olduğunu çok net görebiliyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: DAHA OLGUN BİR TAVIR BEKLERDİK

Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. Tüm bölge ateş çemberinden geçiyor, Sayın Özel'den daha olgun bir tavır beklerdik. Varsın onlar hayal dünyalarında yaşamaya devam etsin, biz Türkiye'nin güvenliğinden taviz vermemeye devam edeceğiz.

"İSRAİL SİYONİST TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır. Bir yıl önce İSRAİL'İN devlet olmak ile terör örgütü olmak arasında bir tercihle karşı karşıya olduğunu ifade etmiştim. İsrail bir siyonist terör örgütüdür.