Başkan Erdoğan: "İsrail, Siyonist bir terör örgütüdür" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "vadedilmiş topraklar" hezeyanının varacağı yerin büyük bir hüsran ve hezimet olacağını ifade etti. "İsrail bir siyonist terör örgütüdür." diyen Erdoğan, "Bu vahşet, Batılı ülkelerin güçlü desteğiyle işlenmektedir. Sahne önünde ateşkesten bahsedenler, sahne arkasında İsrail'e her türlü silah, mühimmat ve istihbarat desteğini vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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