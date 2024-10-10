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Giriş Tarihi: 10.10.2024

Çocukları korumak için komisyon kuruldu

ÖNDER YILMAZ ÖNDER YILMAZ
Çocukları korumak için komisyon kuruldu
TBMM Genel Kurulu'nda, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon ilk olarak konuya ilişkin İçişleri ve Aile bakanlıkları başta olmak üzere ilgili bakanlıkları dinleyecek. BTK, RTÜK gibi ilgili devlet birimlerini de çağırarak teknik anlamda neler yapılabileceğine ilişkin sorulara yanıt arayacak. Komisyon seferberlik anlayışla yürütülecek çalışmalar sonrası devlet kurumlarına yol haritası olacak bir rapor hazırlayacak.
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Çocukları korumak için komisyon kuruldu
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