Lübnan’dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye’ye ulaştı! İlk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde dün Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar, ülkeden tahliye edilen sivillerle çıktığı dönüş yolculuğunu tamamladı.

"BOMBA ÜSTÜNDE YAŞIYORDUK"

Tahliye edilen vatandaşlar ilk duygularını AHABER'e anlattı. Sevim Abuşakir, "Bomba üstünde yaşıyorduk. Ne su ne yemek ne de elektrik yoktu. Binaları, insanları vuruyorlar. Yolculuk çok iyi geçti. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Büşra Gülbaba ise, "Zor bir süreçten geçtik. Mahsur kaldık. Tahliye talebinde bulunduk. Devletimiz tahliye etti bizi." ifadelerini kullandı.

Tahliye operasyonunun gerçekleştirildiği Beyrut Limanı'ndan çıkarak Mersin Limanı'na ulaşan gemi, rıhtıma yanaştı.

Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından indirilecek.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki sivilleri tahliye eden diğer amfibi gemisi TCG Sancaktar'ın da 378 kişiyle ilerleyen saatlerde Mersin'e ulaşması bekleniyor.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA ÖNCELİK TANINDIĞINA DAİR HABERLER YALANLANMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yaklaşık 1900 Türk vatandaşının Lübnan'dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan ettiğini belirtmişti.

Kaynaklar, 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirmişti.

Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberlerin kesinlikle doğru olmadığı ifade edilmişti.

GEMİLER 300 TON İNSANİ YARDIM ULAŞTIRMIŞTI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesini dün Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı.

Yüklerin boşaltılmasının ardından amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçmişti.