Video Haber Lübnan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı! İlk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk
Lübnan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı! İlk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk

Lübnan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı! İlk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk

10.10.2024 | 21:45

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Tahliye edilen vatandaşlar da ilk duygularını AHABER'e anlattı.

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