Lübnan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı! İlk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk
İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Tahliye edilen vatandaşlar da ilk duygularını AHABER'e anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:33
02:50
Katil İsrail Beyrut Merkezi'ni bombaladı: İşte kareler! AHABER görüntüledi 10.10.2024 | 20:38
15:18
SON DAKİKA! Katil İsrail Beyrut'un merkezine bombalı saldırı düzenledi 10.10.2024 | 20:36
30:18
01:17
30:19
00:17
Cille 2069 sinemalarda ! 10.10.2024 | 17:33
26:23
07:57
Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Resmi törenle karşılama | Video 10.10.2024 | 12:56
02:20
04:44
Discord'un ardından TikTok da mercek altında | Video 10.10.2024 | 12:41
05:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pelin Karaca'nın acılı ailesiyle telefonda görüştü 10.10.2024 | 10:33
05:17
Gonca Hatun ve Alaeddin Bey’in evlat acısı 10.10.2024 | 00:02
00:22
00:16
Kocaeli'de aranan 3 şahıs yakalandı 09.10.2024 | 22:19
06:37
Kayıp Rojin Kabaiş'in son görüntüsüne AHaber ulaştı 09.10.2024 | 20:36
00:14
16:58
Başkan Erdoğan: "Kriminal tipler serbestçe dolaşamayacak" | Video 09.10.2024 | 13:24
56:51
Başkan Erdoğan: "İsrail, Siyonist bir terör örgütüdür" | Video 09.10.2024 | 13:23
36:54
Başkan Erdoğan: "Şiddette, fail de mağdur da gençler" | Video 08.10.2024 | 15:43