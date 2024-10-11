İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteklediği operasyonlar, 53 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlara 838 ekip, 2.094 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeği katıldı.

İLLERDE DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Özellikle öne çıkan operasyonlar arasında, Diyarbakır'da 511 kilogram skunk, Edirne'de 500 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilogram skunk, İstanbul'da 130 kilogram kokain, Kocaeli'de 345 kilogram skunk ele geçirildi. Bu illerde çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Diğer illerde de yüksek miktarda uyuşturucu maddelere el konuldu ve zehir tacirleri adalete teslim edildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederken uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.

53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe