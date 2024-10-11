Haberler Gündem Haberleri 53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:08

53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Türkiye genelinde uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin son halkası olan “Narkoçelik-43” operasyonu bu hafta geniş çaplı bir başarıya imza attı. Operasyonlar kapsamında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 335 zehir taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteklediği operasyonlar, 53 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlara 838 ekip, 2.094 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeği katıldı.

İLLERDE DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Özellikle öne çıkan operasyonlar arasında, Diyarbakır'da 511 kilogram skunk, Edirne'de 500 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilogram skunk, İstanbul'da 130 kilogram kokain, Kocaeli'de 345 kilogram skunk ele geçirildi. Bu illerde çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Diğer illerde de yüksek miktarda uyuşturucu maddelere el konuldu ve zehir tacirleri adalete teslim edildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederken uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.

53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

ARKADAŞINA GÖNDER
53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA