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53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

11.10.2024 | 09:01

Türkiye genelinde uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin son halkası olan “Narkoçelik-43” operasyonu bu hafta geniş çaplı bir başarıya imza attı. Operasyonlar kapsamında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 335 zehir taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı.

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