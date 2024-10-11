53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Türkiye genelinde uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin son halkası olan “Narkoçelik-43” operasyonu bu hafta geniş çaplı bir başarıya imza attı. Operasyonlar kapsamında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 335 zehir taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı.