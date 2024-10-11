İsrail küresel düzeni tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Balkan turunun ilk ayağı olan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Erdoğan, ziyareti kapsamında önce Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile Cumhurbaşkanı Ofisi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmenin ardından Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Rama, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık etti. Anlaşmaların imza töreni sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şöyle konuştu:Sayın Rama ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu ele aldık. İnşallah bugün aldığımız kararlar suretiyle terör örgütleriyle mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz.Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi, görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hâle gelen saldırganlıkları hakkında görüşlerimizi paylaştık. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekmektedir. Bu konuda Arnavutluk'un da üzerine düşen görevleri yerine getireceğinden samimiyetle inanıyorum.Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıldönümünü geçtiğimiz sene idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'ta dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Bu tarihi, beşeri ve kültürel temel üzerine 2021 yılında inşa ettiğimiz stratejik ortaklığımızı bugünkü istişarelerimizle daha da derinleştirdik. İmzaladığımız ortak bildiri ile konseyimizin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündeki kararlılığımızı vurguladık. Tarım, yükseköğretim ile halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında az önce imzaladığımız üç anlaşma ile işbirliğimizi ilerletme irademizi teyit etmiş olduk.Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyorum. Bu çerçevede ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı günümüz koşullarında avantaj sağlayacak yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık.Sağlık alanındaki güçlü işbirliğimizi 2021 yılında rekor sürede inşa ettiğimiz Fier Dostluk Hastanesi'nin ortak işletmesiyle sürdüreceğiz.Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gereken desteği vereceğiz.Türkiyeile Arnavutluk arasında işbirliği bildirisinin yanı sıra, iletişim, eğitim ve tarım alanında üç anlaşma imzalandı. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasıyla Tesis Edilen Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama imza attı. Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Arasında Devlet Destekli Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Konusunda Niyet Beyanı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Arnavutluk'ta Akademik Şube ve Programlar Açmasına İlişkin Protokol imzalandı.ArnavutlukBaşbakanı Edi Rama, ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ve en içten şükranlarını dile getirerek şunları söyledi: "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısını gerçekleştirdiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Burada sadece bu işbirliğinin stratejik karakterini daha da güçlendirme kararlılığını teyit etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda yapılan anlaşmaların somut uygulamasını ve bu ilişkinin olağanüstü potansiyelini de değerlendirebiliyoruz. Amacımız, ticari ilişkilerin ikinci bir aşamaya geçebilmesi ve daha da geliştirilmesi için mümkün olan en kısa sürede 2 milyar euro'luk tavana ulaşmaktır" dedi. Başbakan Rama, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili "Gazze'de her gün yaşananlar küresel çapta bir trajedidir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve Filistin halkının kendi devletinde özgür yaşama hakkının inkâr edilemez olduğu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı değerlere sahibiz" dedi. Tiran'da açılan Namazgâh Camii konusunda da övücü ifadeler kullanan Rama, "Eminim ki Türkiye'de çok güzel camileriniz var ama bugün göreceğiniz cami, modern zamanlarda inşa edilmiş en güzel camiler koleksiyonuna girecek ve hiç şüphesiz bu, öncelikle sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) başarınızdır" diye konuştu.Başkan Erdoğan'a Arnavutluk ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik etti. Erdoğan, Arnavutluk'ta gerek Türk kökenli vatandaşlar gerekse Arnavutluk vatandaşları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, alkışla sevgi gösterisinde bulunurken sokaklar Türk ve Arnavutluk bayraklarıyla donatıldı.umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile bir araya geldi. Erdoğan ve Rama, Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'na ziyarette bulundu. Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Devlet Resmi Konutu olan Villa 30'da Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama'nın konuğu oldu. Linda Rama, Emine Erdoğan'a Villa 30'u gezdirerek, tarihi ile ilgili bilgi verdi. Emine Erdoğan görüşmeyle ilgili paylaşımında, "İki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarını daha da güçlendirecek konuları ele aldık. Karşılıklı ziyaretlerle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin giderek derinleşeceğine dair inancımız ortak" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan ve Linda Rama daha sonra Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ve Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti. Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda "Kutlama Günü" adlı halk dansları gösterisinin yanı sıra klarnet ve kemanla "Kaba" performansının sahnelendiği etkinlikte, Iso Polifonik Orkestrası eşliğinde solo şarkı performansı sunuldu, ayrıca "shqipe" dans ve çağdaş bale gösterileri de yer aldı. Tugaylar Sarayı'nda, Kuzey Arnavutluk'un dağlık bölgelerinde kadınlar tarafından giyilen, dalgalı bel kesimiyle tanınan elişi bir giysi olan "xhubleta" ile geleneksel Arnavut kıyafetlerinin sergilendiği koridoru gezen Emine Erdoğan, kıyafetlere ilişkin bilgi aldı. Sarayın diğer bölümlerini de gezen Emine Erdoğan, Linda Rama'nın kendisinin onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.