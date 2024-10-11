Son dakika | Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmimiz rekor kırdı! Hedef 5 milyar dolar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da "Türkiye-Sırbistan İş Forumu"nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sırbistan, ekonomide ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan ile ekonomik ve ticari iş birliği, ilişkilerimizin lokomotifi olacak. İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz 5 milyar dolar.

Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Firmalarımız 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. İş dünyamıza daha fazla katkıda bulunmayı enine boyuna konuştuk.

Savunma sanayiinde de önemli adımları birlikte atmak menfaatimize. Farklı alanlarda 11 yeni anlaşma imzaladık. Anlaşmalarla, ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açıktır.