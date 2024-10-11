Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve Sırbistan, kısa sürede çok önemli mesafe aldı. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı" açıklamasında bulundu.