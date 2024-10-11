Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar"

11.10.2024 | 17:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve Sırbistan, kısa sürede çok önemli mesafe aldı. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı" açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar 10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar" 11.10.2024 | 17:44
LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk atış testini başarıyla geçti 00:42
LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk atış testini başarıyla geçti 11.10.2024 | 16:18
Emine Erdoğan, Belgrad’daki Türkiye Maarif Vakfının anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi 03:54
Emine Erdoğan, Belgrad'daki Türkiye Maarif Vakfının anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi 11.10.2024 | 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ortak basın toplantısında konuştu 26:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ortak basın toplantısında konuştu 11.10.2024 | 14:59
53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 02:27
53 ilde uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 11.10.2024 | 09:01
’Narkoçelik-43’ operasyonlarında 335 şüpheli yakalandı 02:05
'Narkoçelik-43' operasyonlarında 335 şüpheli yakalandı 11.10.2024 | 08:54
İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’ten ’Büyük İsrail’ itirafı 02:34
İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten 'Büyük İsrail' itirafı 10.10.2024 | 23:47
Lübnan’dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye’ye ulaştı! İlk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk 08:33
Lübnan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı! İlk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk 10.10.2024 | 21:45
Katil İsrail Beyrut Merkezi’ni bombaladı: İşte kareler! AHABER görüntüledi 02:50
Katil İsrail Beyrut Merkezi'ni bombaladı: İşte kareler! AHABER görüntüledi 10.10.2024 | 20:38
SON DAKİKA! Katil İsrail Beyrut’un merkezine bombalı saldırı düzenledi 15:18
SON DAKİKA! Katil İsrail Beyrut'un merkezine bombalı saldırı düzenledi 10.10.2024 | 20:36
SON DAKİKA! Tiran’da Namazgah Camii açıldı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 30:18
SON DAKİKA! Tiran'da Namazgah Camii açıldı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 10.10.2024 | 18:39
Öldü sanılan adam Musalla taşında dirilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı 01:17
Öldü sanılan adam Musalla taşında dirilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı 10.10.2024 | 18:28
Balkanlar’ın en büyük camisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla ibadete açıldı 30:19
Balkanlar'ın en büyük camisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla ibadete açıldı 10.10.2024 | 18:34
Cille 2069 sinemalarda ! 00:17
Cille 2069 sinemalarda ! 10.10.2024 | 17:33
Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk’ta önemli mesajlar: İsrail üzerinde baskı oluşturulmalı | Video 26:23
Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli mesajlar: "İsrail üzerinde baskı oluşturulmalı" | Video 10.10.2024 | 16:05
Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Resmi törenle karşılama | Video 07:57
Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Resmi törenle karşılama | Video 10.10.2024 | 12:56
Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden gemi, Beyrut Limanı’ndan yıla çıktı | Video 02:20
Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden gemi, Beyrut Limanı'ndan yıla çıktı | Video 10.10.2024 | 12:33
Discord’un ardından TikTok da mercek altında | Video 04:44
Discord'un ardından TikTok da mercek altında | Video 10.10.2024 | 12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pelin Karaca’nın acılı ailesiyle telefonda görüştü 05:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pelin Karaca'nın acılı ailesiyle telefonda görüştü 10.10.2024 | 10:33
Gonca Hatun ve Alaeddin Bey’in evlat acısı 05:17
Gonca Hatun ve Alaeddin Bey’in evlat acısı 10.10.2024 | 00:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA