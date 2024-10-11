Ulaşımda çile bitmiyor: ‘Metro tünelindeki yangına vatandaş isyan etti’

Gün aşırı yeni bir sorunun yaşandığı ulaşımda son olarak metro tünelinde yangın yaşandı. Metro tünelinde çıkan yangına tepki gösteren vatandaşlar o anlara dair çektikleri görüntüleri, sosyal medyadan 'Bir yangınımız eksikti, bu tünelde ölüp kalacağız' mesajıyla paylaştı.

METRO TÜNELİ YANDI

Bir Alışveriş Merkezi ile Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu ve Gayrettepe Metro İstasyonu'nu birbirine bağlayan Metro tünelinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yürüyen merdivenlerde yaşanan ve tüneli duman kaplayan yangın tüneli kullanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Bu sırada tüneli kullanan vatandaşlar yangın nedeniyle zor anlar yaşadı. O anları cep telefonu kamerası ile fotoğraflayan bir vatandaş, CHP yönetimi ile İstanbul'daki toplu ulaşımda bitmek bilmeyen sorunları özetleyen bir mesajla fotoğrafı paylaştı.

BİR YANGINIMIZ EKSİKTİ

'Duruma tepki gösteren vatandaş, 'Bir yangınımız eksikti. Bu tünelde ölüp gideceğiz.' İfadelerini kullandı.'