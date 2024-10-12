Başkan Erdoğan sinyali verdi: Kabinede değişiklik olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkelerinden Arnavutluk ile Sırbistan'ı ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.



"Sayın Cumhurbaşkanım AK Parti'de bir değişim süreci var ve siz de defaatle bir yenilenme olacağını söylüyorsunuz. Peki değişim sadece kadrolarda mı olacak, yoksa parti programında, parti tüzüğünde bir değişim de görür müyüz?" sorusuna başkan Erdoğan şu yanıtı verdi.

Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir.



KABİNEDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ



Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir.