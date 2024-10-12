İBB’nin paraları böyle buharlaşıyor: 26 ihalede 452 milyonluk yağma

CHP'de kaynağı açıklanamayan kayıtdışı para skandalı tartışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) denetim raporu, kamu kaynaklarının ihaleler yoluyla dışarıya nasıl aktarıldığını ortaya koydu.İBB 2023 Yılı Denetim Raporu'na göre geçen yıl düzenlenen 26 ihale, özel katılım şartlarıyla önce işaret edilen firmalara, ardından daha düşük bedellerle alt yüklenicilere verildi. İhaleleri kazanan firmalara ödenen ihale bedelleri ile işi yapan firmalara ödenen gerçek yapım bedelleri arasında yüksek farklar oluştu. Böylelikle ihaleleri kazanan firmalar işin yapımına hiçbir katkısı olmadığı halde yüz milyonlarca lira haksız kazanç elde etti.Denetim raporunda, 2023 yılında bu yöntemle yalnızca 26 ihalede İBB kasasından 452 milyon 522 bin 785 TL fazladan para ödendiği bulgusu yer aldı. İhaleler doğrudan işleri bizzat yapan firmalara verilmiş olsaydı bu para İBB'nin kasasında kalacaktı.2023 yılı denetim komisyonu raporuna göre, işlerin ihalesi, önce özel düzenlenen katılım şartları ile diğer firmaların katılımı engellenerek adrese teslim firmalara yüksek fiyattan verildi. İhaleleri alan firmalar işleri kendileri yapmak yerine çok daha düşük bedellerle alt yüklenicilere yaptırdı.Bu yöntemle ihaleleri alan firmalara ödenen bedeller ile işleri yapan firmalara ödenen gerçek yapım bedelleri arasında yüksek fiyat farkları oluştu. İhaleleri kazanan firmalar, işlerin yapımına hiçbir katkıları olmadığı halde milyonlarca lira haksız kazanç elde etti.26 ihalede, işi alan ile işi yapan firmalar arasındaki fiyat farkları sebebiyle tespit edilen zararın 452 milyon 522 bin 785 TL olduğu ortaya çıktı.Aynı tespit Sayıştay raporunda da yer aldı. İşlerin ihaleleri, işi bizzat yapan firmalara doğrudan verilmiş olsaydı bu kaynaklar İBB kasasında kalacaktı.'