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Giriş Tarihi: 12.10.2024 18:59 Son Güncelleme: 12.10.2024 19:16

Sabah TV’nin röportajı Güney Kıbrıs’ı karıştırdı: Ersin Tatar bizi tehdit etti! Rumlar bu sözleri konuşuyor…

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Sabah TV’ye verdiği röportaj Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni çılgına çevirdi. Tatar’ın ‘Türkiye, KKTC’ye üs kurmalı mı?’ sorusuna, “Adana’dan F-16 5 dakikada gelir” şeklinde verdiği yanıt Rum medyasında manşetlere taşındı. Tatar’ın, New York’taki gayri resmi görüşmeler öncesi GKRY’yi tehdit ettiği şeklinde ifadeler dikkat çekti.

SABAH İNTERNET
Sabah TV’nin röportajı Güney Kıbrıs’ı karıştırdı: Ersin Tatar bizi tehdit etti! Rumlar bu sözleri konuşuyor…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sabah YouTube kanalına konuk oldu. Tatar'ın, 'Türkiye üs kurmak isterse kurabilir. Ama bizim avantajımız şu; Adana'dan F-16'lar 5 dakikada gelir" şeklindeki sözleri Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni kudurttu. Tatar'ın, sözleri ülkedeki en önemli gündem maddesi olurken, "New York'taki görüşmeler öncesi Tatar, bizi tehdit etti" manşetleri atıldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR SABAH YOUTUBE'DA KONUĞUMUZ OLDU

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sabah YouTube kanalında Özel Haberler Müdürü Onur Şahanoğlu'nun sorularını yanıtladı.

TATAR'IN RESTİ RUM KESİMİNİ KARIŞTIRDI

Tatar, "ABD ve İngiltere GKRY'ye üs kuruyor, Türkiye, KKTC'ye üs kurmalı mı, endişeniz var mı?" şeklindeki soruya çok çarpıcı ifadelerle yanıt verdi.

Tatar, "Biz kendimizi Türkiye'den ayrı görmüyoruz. Böyle bir ihtiyaç varsa, TSK'nın böyle bir ihtiyaca yönelik tespiti varsa biz gereğini yaparız. Ancak bizim şöyle de bir avantajımız var, Adana'dan kalkan F-16'lar 5 dakikada Kıbrıs'a gelir" dedi.

TATAR GÖZDAĞINI VERDİ, GKRY KARIŞTI

Tatar'ın, meydan okuması üzerine Rum tarafı karıştı. Tatar'ın Sabah YouTube kanalındaki sözleri gündem oldu.

Rum medyası, Tatar'ın restinin New York'ta yapılacak gayri resmi görüşmeler öncesi tehdit ve meydan okuma olduğu düşüncesini öne çıkardı.

"ERSİN TATAR MEYDAN OKUDU"

Rum medyasında manşetlerde yer alan haberler şöyle:

Reporter: Tatar yine kışkırtıyor: "Türk F16'larının Adana'dan Kıbrıs'a ulaşması 5 dakika sürer"

Alfanews: Ersin Tatar, New York'taki gayri resmi üçlü görüşmeden hemen önce yine meydan okudu

"F16'larının Adana'dan gelmesi 5 dakika sürer"

"ÜÇLÜ GÖRÜŞMELER ÖNCESİ TEHDİT ETTİ"

ANT1: Tatar, Kıbrıs'ta Türkiye'nin üs olasılığı hakkında konuştu: "F16'larının Adana'dan gelmesi 5 dakika sürer"

Omegalive: Üçlü görüşmeye kısa bir süre kala Tatar meydan okudu: "F16'ların Adana'dan gelmesi 5 dakika sürer" – Türkiye'nin üs kurmasıyla tehdit etti"

Philenews: Tatar: Türk F16'larının Adana'dan gelmesi 5 dakika sürer

SOSYAL MEDYA ERSİN TATAR RÖPORTAJINI KONUŞTU

Sabah YouTube kanalındaki röportaj Türkiye'de de çok konuşuldu. Tatar'ın sözleri birçok haber sitesinde yer alırken, sosyal medyada da en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.

Tatar'ın sözleri sonrası, "Rum tarafını yine kudurtmuş" yorumları dikkat çekti.

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Sabah TV’nin röportajı Güney Kıbrıs’ı karıştırdı: Ersin Tatar bizi tehdit etti! Rumlar bu sözleri konuşuyor…
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