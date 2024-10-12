Sabah TV’nin röportajı Güney Kıbrıs’ı karıştırdı: Ersin Tatar bizi tehdit etti! Rumlar bu sözleri konuşuyor…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sabah YouTube kanalına konuk oldu. Tatar'ın, 'Türkiye üs kurmak isterse kurabilir. Ama bizim avantajımız şu; Adana'dan F-16'lar 5 dakikada gelir" şeklindeki sözleri Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni kudurttu. Tatar'ın, sözleri ülkedeki en önemli gündem maddesi olurken, "New York'taki görüşmeler öncesi Tatar, bizi tehdit etti" manşetleri atıldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR SABAH YOUTUBE'DA KONUĞUMUZ OLDU

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sabah YouTube kanalında Özel Haberler Müdürü Onur Şahanoğlu'nun sorularını yanıtladı.

TATAR'IN RESTİ RUM KESİMİNİ KARIŞTIRDI

Tatar, "ABD ve İngiltere GKRY'ye üs kuruyor, Türkiye, KKTC'ye üs kurmalı mı, endişeniz var mı?" şeklindeki soruya çok çarpıcı ifadelerle yanıt verdi.

Tatar, "Biz kendimizi Türkiye'den ayrı görmüyoruz. Böyle bir ihtiyaç varsa, TSK'nın böyle bir ihtiyaca yönelik tespiti varsa biz gereğini yaparız. Ancak bizim şöyle de bir avantajımız var, Adana'dan kalkan F-16'lar 5 dakikada Kıbrıs'a gelir" dedi.

TATAR GÖZDAĞINI VERDİ, GKRY KARIŞTI

Tatar'ın, meydan okuması üzerine Rum tarafı karıştı. Tatar'ın Sabah YouTube kanalındaki sözleri gündem oldu.

Rum medyası, Tatar'ın restinin New York'ta yapılacak gayri resmi görüşmeler öncesi tehdit ve meydan okuma olduğu düşüncesini öne çıkardı.