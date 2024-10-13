DEM Parti’den miting bahanesiyle bölücülük

Diyarbakır'da, İstasyon Meydanında, DEM Partinin yapmak istediği, "Özgürlük Mitingi"ne Diyarbakır Valiliği izin vermezken, DEM Partililer miting için kentin farklı noktalarında toplanmaya başladı.

İstasyon Meydanı'nda yapılmak istenen mitinge 'kentin huzur ve güvenliği' gerekçesiyle izin verilmemesine rağmen DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, milletvekilleri, partililer kentin en işlek yeri olan Ofis Semtinde yer alan Ekinciler Caddesi'nde toplandı. Polis barikatlarla İstasyon Meydanı'nı kapatırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Mardin, Şırnak, Batman gibi çevre illerden miting için Diyarbakır'a gelenlerin kente girişine izin verilmedi. Polisin sık sık dağılın anonsu yaptığı kalabalık içerisindeki bazı kişiler güvenlik güçlerine taş ve yabancı maddeler attı. DEM Partililerin uzun süre mitingde ısrar etmeleri nedeniyle gerginliğin çıktığı Diyarbakır'da bazı esnaflar iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya da, DEM Partililerin toplandığı Ekinciler Caddesi'ne gelerek alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.