Yolyemezler çetesine dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca geçen yıl kasım ayında İstanbul'un Büyükçekmece, Güngören ve Silivri ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve kendilerini 'Yolyemezler Çetesi' olarak adlandıran çete üyelerine ilişkin 3 ilde yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca çeteye yönelik derinleştirilerek yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 29 şüpheliye dava açıldı. İddianamede 'Yolyemezler silahlı suç örgütü'nün Cihan A. ve Mehmet Selim A. isimli şüphelilerin liderliğinde silahlanarak haksız kazanç elde etme amaçlı faaliyet gösterdikleri, baskı ve cebirle mağdurları sindirdikleri, mal varlıklarından elde ettikleri menfaatlerle etki alanlarını genişlettikleri, edindileri menfaatlerle güçlenerek gayrimeşru faaliyet gösteren camiada söz sahibi olmaya çalıştıkları ve bu amaçla İstanbul'da birçok silahlı olaya karıştıkları anlatıldı.