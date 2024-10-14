Adalet Bakanı Tunç: Narin Güran soruşturmasında kimin hangi dakikada nerede olduğu tek tek tespit edildi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ceza infaz sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

CEZASIZLIK ALGISINI KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMAMIZ OLACAK

Ceza infaz sistemimizin caydırıcı olması gerekiyor. 9. Yargı Paketi Genel Kurul'da görüşülecek. Gerekli yere neşter vuracağız. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmamız olacak. Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakımından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek.

İYİ HAL İLE İLGİLİ KONUYU DEĞERLENDİRİYORUZ

Koşullu salıverme süreleriyle ilgili iyi hal uygulamalarıyla ilgili eleştiriler var. İyi hal uygulaması ile ilgili geçen yasama döneminde bir değişiklik yaptık. Özellikle duruşmadaki kılık kıyafetiyle indirim alması hep eleştiriliyordu. Burada salt indirim almak için duruşmadaki hal ve tavırlarının indirime esas olamayacağına yönelik düzenleme yaptık. İyi hal ile ilgili durumu değerlendiriyoruz kasten öldürme ve yaralama gibi suçlar bakımından alternatif düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Adaletin tecellisinin vakit kaybetmeden gerçekleşmesi lazım.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI: KİMİN NEREDE OLDUĞU TEK TEK TESPİT EDİLDİ!

Narin Güran soruşturması titiz bir şekilde devam ediyor. 21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu, arama çalışmaları ve adli soruşturma başladı. Şu anda tutuklular ve adli kontrollü şüpheliler var. 250 kişinin ifadesi alındı. Tespit edilen görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi oldu. Daraltılmış baz çakışması çalışması ile çok önemli deliller elde edildi. Teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Daraltılmış baz çakışması incelemesinde kimin hangi dakikada nerede olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Teknolojinin son imkanları kullanılarak incelemeler yapılıyor. İddianame ile Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

İlk 4 madde ile ilgili tartışma söz konusu değil.

EYLEM TOK'UN İADE SÜRECİ

İade yargılamasını yapan hakim duruşmayı erteledi. Oradaki yargı süreci kararına göre Türkiye'ye gelip işledikleri suça göre yargı önüne çıkartılırlar. Oradaki yargı sürecini bekleyeceğiz.