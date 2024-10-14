Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "İnfaz yasası caydırıcı olmalı" | Video
İnfaz Yasası'nın kısa zaman içinde değişmesi beklenirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç ceza infaz sistemimizin caydırıcı olması gerektiğini vurgularken iyi hal indiriminin her suçta uygulanmayacağını ifade etti. Bakan Tunç ayrıca 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğini altını çizerken katalog suçlara yeni suç tiplerinin ekleneceğini söyledi. Narin Güran cinayetine de değinen Bakan Tunç "Kimin hangi dakikada nerede olduğunu belirledik. İddianame hazırlığı süreci başlamış durumda" ifadelerini kullandı. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Bakan Tunç "İlk 4 maddeyle ilgili tartışma söz konusu değil" dedi.
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