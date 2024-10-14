DEM’den zaman ayarlı provakasyon

Diyarbakır'da, 'özgürlük mitingi' adı altında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için DEM Parti tarafından yapılmak istenen mitinge, valilikçe 'güvenlik gerekçesiyle' izin verilmeyince kentte gerginlik çıktı. DEM Parti milletvekillerinin de yer aldığı kalabalık ile polis arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Gruplar arasında polise taş ve yabancı maddeler atılırken, polis kalabalığa sık sık dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.Polisin sık sık dağılın anonsu yaptığı kalabalık içerisindeki bazı kişiler güvenlik güçlerine taş ve yabancı maddeler attı. Bazı esnaflar iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı.