Marmaris Belediyesi'ne 2019 yılında işe giren Murat Koç, çeşitli birimlerde görev aldı. Belediyenin her kademesinde işini layıkıyla yerine getiren Murat Koç, 31 Mart 2024 seçimlerinde Acar Ünlü yönetiminin göreve gelmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

GÖRÜLMEMİŞ SÜRGÜN VE MOBİNG

Görülmemiş sürgün ve mobinglere maruz kalan Koç, bir süre mesai kavramı gözetilmeksizin çöp topladı. Bu süreçte mücadelesine devam eden Koç, mesai kavramı gözetmeksizin canını dişine takarak çalıştığı halde 20 Ağustos'ta işten çıkarıldı. Başka geçim kaynağı olmayan Koç, işten çıkarılmasına karşın hukuki mücadele başlattı.

Özgür Özel’in yanından yaka paça atılmıştı! CHP’li Marmaris Belediyesinden işçi kıyımı

YAKA PAÇA UZAKLAŞTIRILDI

Yetkililere sesini duyurmak isteyen Koç, Halk Kafe açılışı için Marmaris'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e derdini anlatmak istedi. Özgür Özel'le selamlaşarak, haksız yere işten çıkarıldığını dile getiren Koç, yaka paça bölgeden uzaklaştırıldı. Özel ise olanları sadece izlemekle yetindi.

EKMEĞİMİZLE OYNADILAR, AİLEMLE ORTADA KALDIM

3 çocuğuyla ortada kalan kalan 51 yaşındaki işçi Murat Koç, yetkililere seslenerek sağduyuya davet etti. Koç, "5 senedir Marmaris Belediyesinin her kademesinde görevimi layıkıyla yerine getirdim. Ancak Belediye Başkanı Acar Ünlü göreve geldikten sonra, görülmemiş mobing ve sürgünle karşılaştım. Bütün bunlara rağmen görevimi yapmaya devam ettim. Gece gündüz ailemi geçindirmek için gece gündüz çöp topladım. Mobing ve sürgünlere rağmen görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışırken 20 Ağustos'ta işten çıkarıldım. Eşimle, 3 çocuğumla ortada kaldım. Kiramı ödeyemiyorum. Yetkililere sesleniyorum. İşçinin, emekçinin sesini duyun. Biz sadece emeğimizle geçiniyoruz. Ekmeğimizle oynanıyor" dedi.