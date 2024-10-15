Özgür Özel’in yanından yaka paça atılmıştı! CHP’li Marmaris Belediyesinden işçi kıyımı

Marmaris Belediyesinde sürgün ve mobinge uğradıktan sonra haksız yere işten çıkarılan Murat Koç, derdini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlatmak isterken yaka paça uzaklaştırılmıştı. Koç, “Eşimle, 3 çocuğumla ortada kaldım. Kiramı ödeyemiyorum. Yetkililere sesleniyorum. İşçinin, emekçinin sesini duyun. Biz sadece emeğimizle geçiniyoruz. Ekmeğimizle oynanıyor” dedi.