Sevan Nişanyan’dan Daron Acemoğlu’nun teorisine zehir zemberek sözler: Yazdığı kitap kökten yanlış!

Yazar Sevan Nişanyan, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Daron Acemoğlu'nun teorisini zehir zemberek sözlerle eleştirdi. "Hukukun olmadığı yerde kapitalizm gelişmez. Mantıklı gibi duruyor ama tarihi düşünüyorsun birdenbire uyanıyorsun" dedi.

Nişanyan, Daron Acemoğlu'nun kitabının kökten yanlış olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

Okudum çok da inandırıcı gibi geliyor. Obama çağının değerlerini çok güzel savunan bir kitap. Sonra düşünüyorsan her şeyi yanlış. Diyor ki kapitalizmin gelişmesi için yasa nizam yönetmelik, düzen lazım. Hukukun olmadığı yerde kapitalizm gelişmez. Mantıklı gibi duruyor mülkiyet haklarının korunduğu bir düzen ekonomik faaliyet için iyi diyorsun. Sonra tarihi düşünüyorsun birdenbire uyanıyorsun. Rüyadan uyanır gibi. Manyak mı bunlar ya? Kapitalizmin kurucusu olanların kanunla yönetmelikle alakası mı vardı? Gittiler Afrika'yı soydular. Petrol kuyusu açmak için Amerika'da 5 tane eyaleti mahvettiler.

Sevan Nişanyan'dan Nobel Ödülü alan soydaşı Daron Acemoğlu'na: ''Yazdığı kitap kökten yanlış"





Kapitalizmin başarılı olduğu çağlar kuralsızlık çağlarıdır. Memurlarla büyümez kapitalizm. Kırmızı ışıkta duran adamdan yatırımcı olmaz. Benim bildiğim budur. Risk almadan var olan dengeleri parçalamak imkansızdır.

Kanunlara kurallara uyayım dediğin zaman böyle kalırsın. Bugünün dünyasında son 20 yılın dünyasında öylesine büyük servetler gevşek paralar oluştu ki öylesine milyarlar saçılıyor ki büyük kapitalizmlerin hepsi kadroyu memurlarla doldurdu. Ortada o kadar çok yüzen gezen para var ki küçük memurlar paraya ve servete kavuştu. Bu insanlar zannettiler ki ben kurallara uyuyorum masamda düzgün çalışıyorum demek ki ben başarılıyım dedi. Demek ki kapitalizmin şartı kurallara uymakmış. Yani Daron Acemoğlu'nun teorisi bu!