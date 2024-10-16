Sevan Nişanyan'dan Nobel Ödülü alan soydaşı Daron Acemoğlu'na: ''Yazdığı kitap kökten yanlış"

Sevan Nişanyan, Nobel Ekonomi Ödülü alan Daron Acemoğlu'na sert eleştirler yöneltti! Sevan Nişanyan yazdığı araştırma kitabı ile kapitalizmi kurallar ve hukuk kaideleri içindeymiş gibi gösteren Daron Acemoğlu'nun teorilerinin yanlış olduğunu söyledi.