Güvenli ve sağlam gelecek için 7 gün 24 saat çalışmaya devam

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Deprem bölgesini sık sık ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde bölgeye giderek son durum hakkında bilgi alacağı ve konut teslim programına katılacağı belirtiliyor.Son 3 ayda 66 bin 403 konut, köy evi ve işyerinin ihalesi yapıldı. Depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye'de 1900 şantiyede 153 bin personelle yoğun çalışmalar yapılıyor. 4 bin 333 köyde ve şehir merkezlerindeki 174 ayrı alanda afet konutları inşa ediliyor. Dünyanın en geniş inşaat sahası olarak tabir edilen bölgede, şimdiye kadar yapımı tamamlanan 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi.Bu yılın sonuna kadar ise 199 bin 20 konut, 2 bin 668 ticari alan olmak üzere toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm hak sahiplerine verilecek. Kahramanmaraş'ta 20 bin 764, Hatay'da 18 bin 404, Gaziantep'te 15 bin 372, Adıyaman'da 14 bin 605, Malatya'da 10 bin 679, Diyarbakır'da 5 bin 783, Osmaniye'de 4 bin 100, Şanlıurfa'da 3 bin 566, Elazığ'da 3 bin 505, Adana'da 2 bin 556, Kilis'te 1 920 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılının sonuna kadar ise 417 bin 543'ü konut 35 bin 391'i ticari ünite olmak üzere 452 bin 934 bağımsız bölüm inşa edilecek.Deprem sonrası kültür varlıklarının yeniden ihyası kapsamında; Hatay'da Habib-i Neccar Camii, Meclis Binası ve Uzun Çarşı, Malatya'da ise Bakırcılar Çarşısı'nda çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra bölgenin altyapısının ihyası için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışma yürütüyor. Bakanlık, acil durum planlarına uygun hareket ederek bölgeyi eskisinden daha ileriye taşıyacak güçlü projelere imza atıyor.