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Giriş Tarihi: 17.10.2024 17:11

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarla bir terörist daha adalete teslim etti. Kırmızı Bültenle aranan Irak uyruklu B.A.H., yakalanarak tutuklandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen ve İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan Irak uyruklu B.A.H. isimli şüpheli şahıs, Kırıkkale Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz takip sonucu yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli B.A.H., adli mercilere sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale Emniyeti'nin terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesi ve elde ettiği bu başarı, şehirde güvenlik güçlerine duyulan güveni bir kez daha pekiştirdi.

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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı
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