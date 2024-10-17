Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarla bir terörist daha adalete teslim etti. Kırmızı Bültenle aranan Irak uyruklu B.A.H., yakalanarak tutuklandı.
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